Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağı yalanıyla vatandaşları 1 milyon 30 bin dolar dolandıran 11 şüpheli, polisin çalışmaları sonucu yakalandı. Şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri adli makamlarca şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de, kendilerini siyasi şahıslar veya emniyet mensubu olarak tanıtan dolandırıcılar, terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağı söylemiyle kandırdıkları N.B.P ile N.E.P isimli şahıslar toplamda 1 milyon 30 bin Amerikan Dolarını elden teslim etti. Bunun üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Şanlıurfa'da 7, Diyarbakır'da 1, Karaman'da 1, İstanbul'da 1 ve Ankara'da 1 olmak üzere toplamda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda 200 bin TL, 15 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek, 1 adet hafıza kartı, çok sayıda simkart ve çeşitli suç unsurlarına el konuldu.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Ayrıca dosya kapsamında ülke genelinde 11 dolandırıcılık olayına da engel olundu. - ÇANAKKALE