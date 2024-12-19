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Çanakkale'de Dolandırıcılık: 5 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de Dolandırıcılık: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Çanakkale'nin Dereoba köyünde kendini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, yaşlı bir kadından altın alarak kaçmaya çalıştı. Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Alınan altınlar kadına geri verildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde kendini devlet görevlisi olarak tanıtıp yaşlı kadından 2 burma bilezik, 1 tam altın ve 2 çeyrek altını alarak dolandırıcılık yapmaya çalışan 5 şüpheli tutuklandı.

Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünde ikamet eden yaşlı bir kadının evine kendisini jandarma olarak tanıtan şahıslar gelerek, "Kimliğinin bir hırsızlık olayında kullanıldığını, kimliğinin ve çalınan altınların ellerinde olduğunu, evinde bulunan altınları vermesi durumunda karşılaştırma yapacaklarını ve ceza almayacağını" söyleyerek 2 burma bilezik, 1 tam altın ve 2 çeyrek altını alarak evden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan kadın jandarmaya başvurdu.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Çan-Çanakkale karayolu üzerinde ticari taksiyle kaçmaya çalışan 3 şüpheli, 5 farklı jandarma aracıyla gerçekleştirilen sıkı takip sonucunda yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli de Yalova'da yapılan takip sonucu yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli, Çan Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin aldıkları altınlar bulunarak, yaşlı kadına teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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