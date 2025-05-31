Çanakkale'de Devrilen TIR Yangında Kullanılmaz Hale Geldi

Çanakkale'de yol kenarına devrilen Tır alev alev yandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilen TIR alev alev yandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Çanakkale-Edirne karayolu üzerinde Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'ya seyir halinde olan H.A.Y. idaresindeki TIR nedeni belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerin bildirdi. Kaza sonrası plakası öğrenilemeyen TIR alev aldı. Kazada TIR şoförü ise hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, TIR kullanılmaz hale geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan TIR şoförünün yapılan alkol testinde 300 promil alkollü olduğu tespit edildi.