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Son dakika haberi... Çanakkale'de çocukların attığı torpil yangın çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çocukların biçilmiş bir tarlaya attığı torpil yangına neden oldu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çocukların biçilmiş bir tarlaya attığı torpil yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Eğritaş mevkiinde meydana geldi. Yaşı küçük çocuklar tarafından atılan torpilin patlamasıyla biçilmiş tarlada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa süre içerisinde söndürülen yangında yaklaşık olarak 350 metrekarelik alan zarar gördü.

(Emir Üstün/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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