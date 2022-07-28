Çanakkale'de çocukların attığı torpil anız yangını çıkardı Çanakkale'de çocukların attığı torpil anız yangını çıkardı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çocukların torpil atması sonucunda çıkan anız yangını makilik alana sıçradı. Çanakkale'de çocukların attığı torpil anız yangını çıkardı ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çocukların torpil atması sonucunda çıkan anız yangını makilik alana sıçradı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü Askerçeşme mevkinde çocukların torpil atması nedeniyle biçilen bir tarlada anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Enishan Keskin Çanakkale Gelibolu 3. Sayfa Haberler

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