Çanakkale'de çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Üvecik ve Yeniköy köyleri arasında tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında bir vatandaş, 80 küçükbaş hayvanını yanmaktan son anda kurtardı.

Ezine ilçesine bağlı Üvecik ve Yeniköy köyleri arasında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Yangında Üvecik köyünde küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Hamza Özkan'ın köye yakın bölgedeki hayvanlarını baktığı kışlası yandı. Hamza Özkan, 80 küçükbaş hayvanını yanmaktan son anda kurtardı.

Hamza Özkan, "Yangın gelince plaja kaçtık, biraz plajda durduk. Hayvanlarımın olduğu kışla da yandı. Hayvanlarımı köye götüreceğim" dedi. - ÇANAKKALE