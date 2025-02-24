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Çanakkale'de Çalınan TIR, Konya'da Bulundu; 5 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Çanakkale'de Çalınan TIR, Konya'da Bulundu; 5 Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Çanakkale'de kazalı olarak park halindeki TIR, hırsızlık sonucu çalındı. Jandarma'nın operasyonu ile Konya'da bulunan TIR sahibine teslim edilirken, çalıntı olaya karışan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de kazalı olarak park halinde bulunan TIR'ı çalıp, jandarmanın sıkı takibi sonucu Konya'da yakalanan 5 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Beldesinde 8 Şubat'ta N.S.'ye ait çekici TIR kaza yaptı. Kaza alanında park halinde bulunan TIR'ın çalınması ihbarı üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda çalınan çekici TIR'ın Konya'ya götürüldüğü tespit edildi. Konya'da 2 iş yerinde yapılan aramada çekici TIR bulundu. Hırsızlık olayına karışan 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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