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Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Eşi Boğarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğup öldürdükten sonra toprağa gömen zanlı ile ona yardımcı olduğu iddia edilen kardeşi tutuklandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğup öldürdükten sonra toprağa gömen zanlı ile ona yardımcı olduğu iddia edilen kardeşi tutuklandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, Fırat Yıldızhan boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki'deki evinin önüne gelerek, konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i evinin önünden otomobille alarak, Lapseki'den Biga istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada Fırat Yıldızhan ve Saliha Gizem tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i iple boğarak öldürüp cesedini Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bir hafriyat alanına gömdü. Saliha Gizem'den haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem'in Lapseki'den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Y.Y. (20) gözaltına alındı. Cinayeti itiraf ettiği iddia edilen Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi. Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanından Saliha Gizem'in cansız bedenini buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Saliha Gizem'in cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Y.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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