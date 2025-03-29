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Çanakkale'de Boş Evde Yangın Çıktı

Çanakkale'de Boş Evde Yangın Çıktı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ev sahiplerinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ev sahiplerinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ev sahiplerinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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