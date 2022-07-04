Çanakkale'de bir haftada 657 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Çanakkale'de bir haftada 657 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'de bir haftada 657 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından 22-29 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 657 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından 22-29 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 657 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 22-29 Haziran tarihleri arasında yapılan 22 operasyonda 657 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 12 şüpheliden ise 6'sı tutuklandı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Jandarma 3. Sayfa Haberler

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