Çanakkale'de bir haftada 657 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından 22-29 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 657 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından 22-29 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 657 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 22-29 Haziran tarihleri arasında yapılan 22 operasyonda 657 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 12 şüpheliden ise 6'sı tutuklandı. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Jandarma 3. Sayfa Haberler

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