Çanakkale'de bir haftada 657 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından 22-29 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 657 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından 22-29 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 657 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 22-29 Haziran tarihleri arasında yapılan 22 operasyonda 657 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 12 şüpheliden ise 6'sı tutuklandı. - ÇANAKKALE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa