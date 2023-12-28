Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de bir barda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale'de Kemalpaşa Mahallesinde bulunan bir barda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Çanakkale'de bir barda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken işyerinde maddi hasar oluştu.

Kemalpaşa Mahallesinde barlar sokağı olarak bilinen Fetvane Sokak'ta bir barın çatısından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlara müdahalede bulundu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye erleri biriken dumanı tahliye etti. Yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar meydana gelirken polis inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeni yapılan araştırmanın ardından belli olacak. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale İtfaiye İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title