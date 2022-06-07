Çanakkale'de bir ayda uyuşturucuya karşı 156 gözaltı - Haberler

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Çanakkale'de bir ayda uyuşturucuya karşı 156 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çanakkale'de bir ayda uyuşturucuya karşı 156 gözaltı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 1 ayda yapılan operasyonlarda 156 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 1 ayda yapılan operasyonlarda 156 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çanakkale il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara göz açtırmadı. 1 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 145 olaya müdahale edildi. 153 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 27 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, aynı zamanda hakkında yakalama emri bulunan 16 şüpheli de cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonlarda ise, 18 bin 955 gram esrar, 5 bin 180 gram skunk, 164 gram metamfetamin, 80 gram bonzai, 18 gram kokain, 9 gram eroin, 477 adet sentetik ecza, 4 adet ecstasy, 81 kök kenevir ve 12 bin 36 lira ele geçirildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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