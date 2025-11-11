Çanakkale'de Bina Çatısı Çöktü, Bölge Boşaltıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çatısının bir kısmı çöken bina tedbiren boşaltıldı.

Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Gölcük caddesinde bulunan 5 katlı binanın çatısının bir kısmı sabah saat 10.00 sıralarında çöktü. Büyük bir gürültüyle çatıdan kopup yere düşen beton parçaları korkuya neden oldu. Bölgede kimsenin olmaması muhtemel bir yaralanmanın önüne geçti. Bina tedbiren boşaltılırken destek ve Polis ekipleri bina etrafında güvenlik önlemi aldı. - ÇANAKKALE