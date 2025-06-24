Çanakkale'de Biçerdöver Yangını: Operatöre Adli İşlem Başlatıldı

Çanakkale'de Biçerdöver Yangını: Operatöre Adli İşlem Başlatıldı
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Çanakkale Işıklar köyünde bir biçerdöverin neden olduğu yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına sebep olan operatör hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale'de merkez Işıklar köyü Ayıtlıdere mevkiinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale merkez Işıklar köyü Ayıtlıdere mevkiinde, dün biçerdöverden kaynaklı tarım arazisinde yangın meydana geldi. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlemlere başlatıldığı belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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