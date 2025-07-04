Çanakkale'de Biçerdöver Yangını: Operatör Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Çanakkale'de Biçerdöver Yangını: Operatör Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Dondurma köyü mevkiinde tarım arazisinde çıkan yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Dondurma köyü mevkiinde, tarım arazisinde biçerdöverden kaynaklı yangın çıktı. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına neden olan biçerdöver operatörü hakkında adli işlemlere başlatıldığı belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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