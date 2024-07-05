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Çanakkale'de bıçaklı kavgada hayatını kaybeden kıraathane işletmecisinin öldürülmesine ilişkin tutuklu şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

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Çanakkale'de yaşanan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden kıraathane işletmecisi Alp Avcı'nın öldürülmesine ilişkin tutuklu şüphelinin polisteki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, Alp Avcı'yı bıçaklamadığını ve elimde bıçak olmadığını iddia etti.

Çanakkale'de bıçaklı kavgada hayatını kaybeden kıraathane işletmecisi Alp Avcı'nın (24) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp, tutuklanan Mert M.'nin (29) polisteki ifadesi ortaya çıktı. Mert M. ifadesinde, "Alp Avcı'yı bıçaklamadım. Elimde bıçak yoktu" dedi.

Olay, 28 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathane işletmeciliği yapan Alp Avcı ile 3 kardeş olan elektrikçi Mert M., M.M. (19) ve M.M. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kıraathane işletmecisi Alp Avcı, bıçakla göğsünden ve sol elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Alp Avcı, sevk edildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri suç aleti bıçakla birlikte 29 Haziran gecesi saat 01.30'da yakaladı. Evli ve bir çocuk babası Alp Avcı'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.M. ile M.M. serbest bırakılırken, Mert M. ise adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bıçaklı kavgada hayatını kaybeden kahvehane işletmecisi Alp Avcı'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp, tutuklanan Mert M.'nin, polisteki ifadesi ortaya çıktı.

Polisteki ifadesinde, Alp Avcı'nın uyuşturucu satması için kendisine baskı yaptığını söyleyen Mert M., "Bu işe bulaşmak istemediğimi kedisine söyledim. Ameliyatımı da bahane ederek, oturmakta zorlandığımı söyledim. Ardından araçtan inerek iş yerime gittim. İş yerime geldiğimde kimliğimi ve gömleğimi Alp Avcı'nın arabasında unuttuğumu fark ettim. Getirmesi için Avcı'yı aradığımda, 'seni öldürürüm, kardeşlerini vururum' diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine 'kimliğimi ve gömleğimi getirin, benimle de bundan sonra selamı kesin' diyerek telefonu kapattım. Bunun üzerine bana sosyal medya üzerinden 'seni öldüreceğim' diye mesaj attı. İş yerimin önündeyken Abdullah'ın elinde bana ait olan gömlek ile geldiğini gördüm. Yanına gidip, gömleğimi aldım. 'Kimliğimin nerede olduğunu sorduğumda Abdullah, 'bende değil' dedi. Bu esnada caddenin karşı tarafında Alp Avcı'nın aracını gördüm. Hatta Alp Avcı ve Ali de aracın önündeydi. Bu esnada kardeşlerim, dükkanın önünde oturuyordu. Kimliğimi almak için yolun karşısına Alp Avcı'nın yanına gittim. Abdullah da arkamdan geldi. Kardeşlerimin o esnada ne yaptıklarına bakmadım. Yolun karşısına geçip, kaldırıma çıktığım esnada Avcı, bana elindeki bıçağı göstererek küfretti. Bunun üzerine yanağına yumruk atıp, kaçmaya başladığım esnada kardeşimin sesini duyup, geri döndüm. Ali'nin, kardeşim M.M.'yi tuttuğunu, Avcı'nın ise bıçaklamaya çalıştığını gördüm" dedi.

Kardeşini korumak için Alp Avcı'nın üzerine atladığını ifade eden Mert M., "Bu esnada bıçak, Alp'in elindeydi. Kardeşimin kurtulduğunu görünce 'kaçın buradan' diye bağırdım. Diğer kardeşim M.M., bu esnada olay yerine gelmiş. Hep birlikte kaçarak buradan uzaklaştık. Olay yerinden ayrılırken Alp ayaktaydı. Kardeşlerimle birlikte eve giderek olayın şokunu atlatmaya çalıştık. Sonrasında Alp'in eşi, beni arayarak kocasının göğsünden bıçaklandığını söyleyip, 'Alp'in uyuşturucu kullandığını neden söylemiyorsun' diye kızdı ve olayın nasıl olduğunu sordu, ardından da telefonu kapattı. Alp'in göğsünden yaralandığını öğrenince salak gibi oldum. Alp Avcı'yı bıçaklamadım. Elimde bıçak yoktu" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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