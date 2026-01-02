Çanakkale'de belgesiz avcılık yapan 2 kişiye 14 bin 294 TL ceza kesildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince avcılık faaliyetlerine yönelik yapılan denetimlerde belgesiz avcılık yapan 2 kişiye 14 bin 294 TL ceza kesildi.

Biga ilçesi Dikmen köyü mevkiinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü Biga Şefliği ekipleri aylık rutin kontrolleri dahilinde koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. Denetimler sırasında toplam 20 avcı kontrol edilirken 2 kişinin Danişment Genel Avlağında avcılık belgesi olmadan avlandığı tespit edildi. Belgesiz avcılık yapan kişilere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 14 bin 294 TL idari para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE