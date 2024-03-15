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Çanakkale'de batan botta hayatlarını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında alabora olan lastik bottan denize düşüp boğularak hayatlarını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Denize düşen göçmenleri arama çalışmaları hummalı şekilde sürüyor.

Çanakkale'de batan botta hayatlarını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

Düzensiz göçmenleri su altından 5 dalgıç su üstünde de Otağ keşif uçağı arıyor

Denize düşen göçmenleri arama çalışmaları hummalı şekilde sürüyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında alabora olan lastik bottan denize düşüp boğularak hayatlarını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Batan bottan denize düşüp boğularak can veren düzensiz göçmenlerin cesetlerini Kıyı Emniyeti 9 ve Kıyı Emniyeti 1 romörkerleri tarafından çıkarıldı. Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 5 dalgıç su altından, insanlı keşif uçağı Otağ'da deniz üzerinden bölgede görüntü alıp, tarama yapıyor.

Eceabat açıklarında kıyıdan 8 mil uzata düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot alabora oldu. 2'si bebek 14 kişi hayatını hayatını kaybetti. 4 kişi de sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Lastik bottaki düzensiz göçmenleri kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Kıyı Emniyeti, AFAD, Jandarma ve AKUT da destek veriyor.

Kurtarma çalışmaları sürerken, lastik botun battığı bölgeden kıyıya kadar olan alanda Sahil Güvenlik ekipleri dron ile havadan arama yapıyor. Batan bottan denize düşen göçmenleri Kıyı Emniyeti 9 ve Kıyı Emniyeti 1 romörkerleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 5 dalgıç ise arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün orman yangınları ile mücadeledeki hava filosunun en önemli unsurlarından biri olan insanlı keşif uçağı "Otağ" da bölgede görüntü alıp tarama yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Eceabat 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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