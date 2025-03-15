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Çanakkale'de Balyozlu Kavga: 10 Gözaltı

Çanakkale'de Balyozlu Kavga: 10 Gözaltı
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Çanakkale'de alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi gözaltına alındı. 8 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, 2 kişi ise serbest kaldı.

Çanakkale'de bir otelde çıkan balyozlu kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'ine adli kontrol şartıyla uygulanırken, 2 şüpheli ise serbest kaldı.

Olay, 11 Mart tarihinde Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olan 2 grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Ş.Y. hayati tehlikesi olmayacak şekilde bıçaklanırken İ.Y'nin ise balyoz darbesi nedeniyle el parmakları kırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan şüpheliler B.E, Y.E, Ş.Y, İ.C.Y, İ.Y, S.Ş, Y.K, L.E, O.Y. ve T.C'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.E. ve T.C. serbest kalırken, diğer şüpheliler B.E, Y.E., Ş.Y., İ.C.Y., İ.Y., S.Ş., Y.K. ve O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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