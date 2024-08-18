Çanakkale'de arsadaki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçe merkezinde bir arsadaki otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Hamdibey Mahallesi yakınlarında bir arsadaki otluk alanda çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yerleşim yerlerinin bulunduğu noktada çıkan yangın, büyümeden ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE