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Çanakkale'de Aranan Hükümlü Tutuklandı

Çanakkale'de Aranan Hükümlü Tutuklandı
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde, 7 ayrı dosyadan toplamda 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ. tutuklandı.

Çanakkale'de 7 ayrı dosyadan toplamda 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ. tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışma neticesinde ilçede 7 ayrı dosyadan toplamda 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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