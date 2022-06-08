Çanakkale'de aralarında geçimsizlik olan muhtar ve eşi için arama çalışması başlatıldı - Haberler

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Çanakkale'de aralarında geçimsizlik olan muhtar ve eşi için arama çalışması başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Çanakkale'de aralarında geçimsizlik olan muhtar ve eşi için arama çalışması başlatıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen köy muhtarı ve eşinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen köy muhtarı ve eşinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde yaşayan İ.K. (41) ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen köy muhtarı eşi İ.M.K.'den (51) bir süredir haber alınamaması üzerine AFAD ekipleri harekete geçmişti. AFAD ekiplerinin talebi üzerine AKUT operasyon ekibi de arama çalışması başlattı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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