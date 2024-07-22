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Çanakkale'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen kazada, ambulans ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ambulans ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Çanakkale istikametinden Ayvacık istikametine gitmekte olan 17 UT 249 plakalı ambulans ile yolun karşı şeridine geçmek isteyen 34 ZP 624 plakalı otomobil, Orman Deposu mevkiinde çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada ambulansta görevli 1 sağlık personeli ile ambulansta hasta olarak bulunan 1 kişi ve otomobilde bulunan bir çocuk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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