Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de alkollü sürücü otopark duvarında asılı kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir otomobil otopark duvarında asılı kaldı. Sürücü G.G. 3,93 promil alkollü çıktı. Kazayı yara almadan atlattı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir otomobil otopark duvarında asılı kaldı. Sürücü G.G. 3,93 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Hamzakoy mevkiinde bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre 3,93 promil alkollü olan sürücü G.G. (36), 17 ADA 301 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan aşağı düşerek havada asılı kaldı. Kazayı görenler polis ekiplerine bildirdi. Sürücü G.G. kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen çekici yardımıyla araç kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gelibolu 3-sayfa trafik Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyici ilave adımlar

 Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı

Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30-31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Ataşehir, Pendik, Sarıyer elektrik kesintisi 30-31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Sincan, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30-31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ceyhan, Yüreğir, Sarıçam elektrik kesintisi 30 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 30 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Las Palmas Real Madrid ARDA GÜLER neden yok, kadroda yok mu, sakat mı? Emeklilik sistemi değişiyor mu? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Twitter çöktü mü, kapandı mı? X çöktü mü, neden açılmıyor? Las Palmas Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Vatan Caddesi 30 ağustos kutlamaları saat kaçta 2024?
title