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Çanakkale'de Alkollü Kaza ve Polise Mukavemet Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Çanakkale'de alkollü olarak kaza yapan ve polise mukavemet eden şahısların görüntüleri ortaya çıktı. Polis memurları ile şahıslar arasında yaşanan itişme anları görüntülere yansıdı.

Çanakkale'de 11 Haziran'da alkollü olarak kazaya karışan ve polise mukavemet eden iki şahsın o anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Şahıslara güç kullanan polislerden birisi ve polise mukavemet eden alkollü o 2 kişi tutuklanmıştı. Polise direnen şahıslar, "Çağır abi jandarma, polis gelsin buraya, sen niye hava yapıyorsun ya, sen kimsin, senin sicil numaran ne abi' diye karşılık vermesi üzerine, polis memuru, 'ben polis memuruyum' dedi. Görüntülere yansıyan sinkaflı sözlerin ardından şahıslar ile polis memurların arasında itişme yaşandığı görülüyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yakalandıktan sonra polise mukavemet gösteren kavgada 1'i polis olmak üzere 3 kişi tutuklanmıştı.

Yaşanan kavga anı öncesinde alkollü 2 kişinin polise mukavemet gösterdikleri anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde polis memurunun alkollü şahsa "ismini söyler misin?" sorusuna, şahsın; 'İsmim yok, ara abi üstümü' diyerek cevap verdiği, ardından diğer şahsın, 'arabanın sahibi benim' diyerek arkadaşını götürmek istediği, kimliklerini isteyen polis memuruna, 'Yok kimlik, canımı mı alacaksın' karşılığını vermesi dikkat çekti

Olay yerinden gitmek isteyen 2 şahsın, polis memurlarının uyarısına rağmen olay yerinden uzaklaşmak istedikleri görülüyor. Polis memurunun diğer polis memuruna ekip çağır demesi üzerine şahıslarda biri; 'Çağır abi jandarma, polis gelsin buraya, sen niye hava yapıyorsun ya, sen kimsin, senin sicil numaran ne abi' diye karşılık vermesi üzerine, polis memuru, 'ben polis memuruyum' dedi. Görüntülere yansıyan küfürlü sözlerin ardından şahıslar ile polis memurların arasında itişme yaşandığı ortaya çıktı.

Alkollü şahısların kaza yerinden kaçtığı, polislerin kaçan şüphelileri yakaladıktan sonra cop ile güç kullanarak müdahale ettiği görüntüler vatandaşlarca kaydedilmişti. Yaşanan olayın ardından 2 polis açığa alınarak, görevden uzaklaştırıldı. Haklarında adli ve idari işlem başlatılan 2 polisten biri tutuklandı, diğer polis ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Polislere mukavemet gösteren 2 şahıs da tutuklandı

Yaşanan olayın ardından devam eden soruşturma kapsamında, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yakalandıktan sonra polise mukavemet gösteren 2 kişi için de adli süreç devam ediyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Çan Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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