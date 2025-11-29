Çanakkale'de Alkollü Denetimlerde 22 Kişiye Para Cezası
Çanakkale'de gerçekleştirilen emniyet denetimleri sırasında alkollü olarak çevre huzurunu bozan 22 şahsa para cezası uygulandı.
Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güvenliği sağlamak için denetimler aralıksız şekilde devam ediyor. 18 - 27 Kasım tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde alkollü şekilde çevre huzurunu bozduğu tespit edilen 22 şahsa hakkında idari para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa