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Çanakkale'de Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti

Çanakkale'de Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti
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Çanakkale'de husumetli iki grup arasında silahlı ve kesici aletli çatışma çıktı. Olayda 6 kişi yaralandı, 11 şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliğinin bulunduğu sokak üzerinde, alacak verecek nedeniyle husumetli olan iki grup arasında kesici alet ve silahlı çatışma çıktı. Olayda 6 kişi yaralandı.

Çanakkale'de saat 15.40 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi'nde husumet bulunan iki grup arasında silahlı ve kesici aletli kavga çıktı. Bu sıralar kesici aletlerin yanı sıra silahlarda konuştu. Çıkan çatışma Cevatpaşa Mahallesinde bulunan Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Anafartalar Polis Merkezi Amirliği önüne kadar geldi. Yaşanan çatışmada 3 kişi ateşli silah, 3 kişi ise kesici aletle yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 6 yaralı kent merkezinde hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anafartalar Karakolu'na çıkan tüm sokakları trafiğe kapattı. Anafartalar Karakolu önüne kadar gelen olayda polis silahlı çatışmaya karışan yaralılar dahil 11 şüpheliyi yakalandı. 2 tabancaya el konuldu.

Polisler kent merkezinde olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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