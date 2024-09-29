Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Alabora Olan Teknedeki 7 Kişi Kurtarıldı

Çanakkale'de Alabora Olan Teknedeki 7 Kişi Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biga ilçesinde bir teknenin alabora olmasının ardından Sahil Güvenlik ekipleri 7 kişiyi kurtardı. Kurtarılan vatandaşlar sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde alabora olan teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Biga ilçesi Bozlar köyü açıklarında saat 17.00 sıralarında bir tekne alabora oldu. Bölgeye ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Alabora olan teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik botu ile Karabiga beldesine getirilen vatandaşlar, ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı yaptığı açıklamada, "Bozlar açıklarında bir teknenin alabora olması üzerine Sahil Güvenlik timlerimizce 7 vatandaşımız sudan alınmıştır. Sahil Güvenlik botumuzla karaya intikal ettirilen vatandaşlarımız, tedbiren İlçe Devlet Hastanemize sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamakta ve sağlıkları iyi durumdadır" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Sahil Güvenlik Güvenlik 3-sayfa Yaşam Biga

İsrail, Lübnan'ın ardından Yemen'i de vurdu

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu

 Savunmaları da çileden çıkaracak cinsten! Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

Şimşek'in çağrısının ardından herkes aynı şirketi ihbar ediyor

 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı

Amcalardan biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, 'Sakın ellemeyin' diyerek uyardı

Gökyüzünden başımıza aşı yağacak! Bakanlık, "Sakın ellemeyin" diyerek uyardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu? 1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! 'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti! 30 Eylül Bursa Hava durumu | Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak? 30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });