Çanakkale'de 98 Kaçak Göçmen Yakalandı, 6 Şüpheli Tutuklandı
Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda 98 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı ve yakalanan göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 98 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Kasım tarihleri arasında il genelinde 5 göçmen kaçakçılığı olayı tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda 98 kaçak göçmen yakalandı. 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yakalanan 98 kaçak göçmen adli ve idari işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE