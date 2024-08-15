Çanakkale'de 8'i çocuk 24 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 8'i çocuk 24 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 8'i çocuk 24 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 8'i çocuk 24 kaçak göçmen yakalandı. - ÇANAKKALE