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Çanakkale'de 78 kaçak göçmen kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası yaşayan lastik botlarındaki 78 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 78 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-6' ve 'TCSG-907' sevk edildi. Ekiplerce lastik botlar içindeki 78 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Kurtarma Sahil Güvenlik 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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