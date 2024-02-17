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Çanakkale'de 77 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 77 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-08) tarafından tespit edilen kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 77 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-08) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ile Sahil Güvenlik Botları 'KB-20' ve 'KB-111' tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 9'u çocuk, toplam 77 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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