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Çanakkale'de 76 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'de 76 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 76 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 32 çocuk da bulunuyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen, can salı ve lastik bot içindeki toplam 76 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada can salı ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84', Sahil Güvenlik Botları 'KB-119' ve 'KB-20' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı ve lastik bot içindeki toplam 32'si çocuk, toplam 76 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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