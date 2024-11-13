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Çanakkale'de 74 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 74 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 tarafından tespit edilen 36'sı çocuk toplam 74 kaçak göçmen, lastik botlarla yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 tarafından tarafından tespit edilen 36'sı çocuk olmak üzere toplam 74 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 tarafından lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-84 ve Sahil Güvenlik Botu KB-111 tarafından hareketli 2 lastik bot durduruldu. Botların içerisindeki 36'sı çocuk olmak üzere toplam 74 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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