Çanakkale'de 71 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denizde ve karada Sahil Güvenlik ekiplerince 33'ü çocuk toplam 71 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde ve karada iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından tespit edilen bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-906' ve 'KB-111' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 16'sı çocuk, toplam 36 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Küçükkuyu/Koldestim) tarafından tarafından kara üzerinde tespit edilen 17'si çocuk toplam 35 kaçak göçmen yakalandı.

Toplam 71 kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE