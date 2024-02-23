Çanakkale'de 71'i çocuk 167 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 71'i çocuk 167 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında dört farklı bölgede kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Ekipler bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik botları' KB-20', 'KB-111', 'TCSG-28' ve 'TCSG-8' tarafından hareket halindeki lastik botlar içinde 71'i çocuk toplam 167 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE