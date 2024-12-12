Çanakkale'de 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 3'ü çocuk toplam 7 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi Kösedere mevkiinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Küçükkuyu/Koldestim) tarafından kara üzerinde bulunan 3'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE