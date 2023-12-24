Çanakkale'de 63 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda Afganistan uyruklu 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık sahil kesiminde Sapanca ve Tuzla köyleri bölgesinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 34 CZK 470 plakalı minibüs ve 39 ABJ 731 plakalı kapalı kasa kamyonet kasasından 13'ü erkek, 13'ü kadın, 19'u erkek çocuk ve 18'i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 63 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör Ş.D. ve S.G. yakalandı. Araçlar el konularak yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatörler Ş.D. ve S.G.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 63 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - ÇANAKKALE