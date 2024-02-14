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Çanakkale'de 62 göçmen kurtarıldı, 36 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 62 göçmen kurtarılırken, 36 kaçak göçmen ise yakalandı. Kurtarılan göçmenler Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 62 göçmen kurtarılırken, 36 kaçak göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında üç farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, iki farklı noktada lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği, yardım talebinde bulunulduğu ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından lastik botlar içerisindeki 27'si çocuk 62 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından Ayvacık açıklarında 15'i çocuk 36 kaçak göçmen yakalandı.

kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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