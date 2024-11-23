Çanakkale'de 6 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından karada 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Aliağa/Koldestim) tarafından karada 6 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Aliağa/Koldestim) tarafından kara üzerinde 6 kaçak göçmen tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından 6 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE