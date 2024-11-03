Çanakkale'de 6 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botla denizden gelen 6 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 6 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı tarafından bölgeye Sahil Güvenlik botu 'TCSG-6' sevk edildi. Ekipler tarafından durdurulan lastik bot içindeki 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
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