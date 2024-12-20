Çanakkale'de 56 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarları tarafından tespit edilen 19'u çocuk olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlem sonrası Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarları tarafından tespit edilen 19'u çocuk olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-12 ve MORAD-7 tarafından iki farklı bölgede kaçak göçmenler tespit edildi. Bunun üzerine bölgelere görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-8 ve KB-119 tarafından hareketli lastik botlar durdurularak, içerisindeki 19'u çocuk olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE