Çanakkale'de 56 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekiplerince iki farklı noktada 56 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada can salı ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce, kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' ile hareket halindeki lastik bot içinde 7'si çocuk 24 kaçak göçmen kurtarıldı. Bir başka bölgede ise Sahil Güvenlik Botu 'KB-119' tarafından can salı içinde Yunan unsurlarında Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 17'si çocuk 32 kaçak göçmen kurtarıldı.

Toplam 24'ü çocuk 56 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE