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Çanakkale'de 54 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 54 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 54 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 54 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84' ile Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-6' ve 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 15'i çocuk toplam 54 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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