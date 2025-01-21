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Çanakkale'de 5.2 Büyüklüğünde Deprem

Çanakkale'de 5.2 Büyüklüğünde Deprem
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, depremin derinliği 8.6 kilometre olarak belirlendi.

Çanakkale'nin Ayvacık liçesin açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan alınan bilgiye göre, saat 23.38'de merkez üssü Ege Denizi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5.2 büyüklüğünnde deprem kaydedildi. Deprem yerin 8.6 kilometre derinliğinde meydana geldi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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