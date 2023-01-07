Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem
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Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde depremÇANAKKALE Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde deprem
ÇANAKKALE Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, merkez üstü Ayvacık ilçesinde saat 04.52'de yerin 14 kilometre derinliğinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa