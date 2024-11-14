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Çanakkale'de 49 Kaçak Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Çanakkale'de 49 Kaçak Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 49 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 49 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iki farklı noktada kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-8' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 16'sı çocuk toplam 29 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından kara üzerinde ise 10'u çocuk toplam 20 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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