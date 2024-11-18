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Çanakkale'de 44 Kaçak Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, 19'u çocuk toplam 44 kaçak göçmeni ve 1 göçmen kaçakçısını yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince 19'u çocuk 44 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, karada iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından 19'u çocuk toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. Öte yandan, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 5 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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