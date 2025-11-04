Çanakkale'de 42 Kaçak Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 42 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 42 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri 2 Kasım saat 07.40 sıralarında Ayvacık ilçesi açıkları lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen tespit etti. Sahil Güvenliğe ait 'TSCG-28' gemisi ve 'KB-103' botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Durdurulan lastik bot içerisinde 17'si çocuk olmak üzere toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel