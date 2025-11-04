Haberler

Çanakkale'de 42 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 42 Kaçak Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 42 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 42 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri 2 Kasım saat 07.40 sıralarında Ayvacık ilçesi açıkları lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen tespit etti. Sahil Güvenliğe ait 'TSCG-28' gemisi ve 'KB-103' botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Durdurulan lastik bot içerisinde 17'si çocuk olmak üzere toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Mantar toplamak için evden çıkan anne ve oğlu sırra kadem bastı

Kentte sır olay! Köylüler de katıldı, anne ve oğlu her yerde aranıyor
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Yapay zeka mı, gerçek mi? Ozan Akbaba'dan çok konuşulan fotoğrafa yanıt

Yapay zeka mı, gerçek mi? Ünlü isimden açıklama geldi
Rekabet Kurumu Başkanı'ndan Nutella'nın üreticisi Ferrero'ya sert uyarı

Dünya devinin kararı ortalığı karıştırdı, Türkiye'den uyarı geldi
Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi

Galatasaray'dan ayrıldı, dibi gördü: Tepkiler çığ gibi
İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı

Tatlıses'in akıl sağlığı yerinde mi? Mahkeme kararını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.