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Çanakkale'de 40 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

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Çanakkale'de hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 ayrı otodan hırsızlık olayının faali ve birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma hırsızlık suçundan toplamda hakkında 40 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan D.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Tutuklama Ceza Hırsızlık Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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